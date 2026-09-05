Αθλητικά

Απολογήθηκε ο Σιαμπάνης για τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί: «Δεν είχα πρόθεση, ήταν σπαρακτικό να σε βλέπω να πονάς»

Η ανάρτηση του τερματοφύλακα του Βόλου για τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί
Ο Σιαμπάνης
Ο Σιαμπάνης μπροστά από τον τραυματία Ελ Κααμπί (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός έχασε με σοβαρό τραυματισμό τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, μετά από μία σύγκρουσή του με τον Μάριο Σιαμπάνη στο παιχνίδι με το Βόλο στη Super League και ο Έλληνας τερματοφύλακας απολογήθηκε για το συμβάν.

Ο Μάριος Σιαμπάνης έκανε ανάρτηση για να ευχηθεί γρήγορη ανάρρωση στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, υπογραμμίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει τον επιθετικό του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Βόλο για τη Super League.

Πιο συγκεκριμένα, ο τερματοφύλακας των Θεσσαλών, έγραψε στο instagram τα εξής: «Λυπάμαι πολύ για αυτό που συνέβη σήμερα Αγιούμπ. Δεν είχα την πρόθεση να σε χτυπήσω. Το να σε βλέπω να πονάς τόσο ήταν σπαρακτικό. Οι σκέψεις μου ήταν μαζί σου. Σου εύχομαι δύναμη, πλήρη ανάρρωση και επιστροφή στο γήπεδο μόλις είσαι έτοιμος».

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού εμφανίζεται να έχει υποστεί κάταγμα κνήμης και αναμένεται να απουσιάσει για αρκετούς μήνες.

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