Αγιούμπ Ελ Κααμπί: «Πάντα η καρδιά μου είναι εδώ, ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-0 επί του ΟΦΗ στην 25η αγωνιστική της Super League, πετυχαίνοντας δύο γκολ, λίγες ημέρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τους Πειραιώτες.

Μιλώντας έτσι στην κάμερα της Cosmote TV, μετά το τέλος του ΟΦΗ – Ολυμπιακός, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δήλωσε ευτυχισμένος στην ομάδα του Πειραιά, χαρακτηρίζοντάς την οικογένειά του.

Οι δηλώσεις του Ελ Κααμπί

Για την ανανέωσή του: “Πάντα η καρδιά μου είναι εδώ, πάντα ήθελα να συνεχίσω. Η οικογένειά μου είναι ευτυχισμένη στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου. Ελπίζω να συνεχίσω για πολύ καιρό εδώ, να συνεχίσω να σκοράρω και να βοηθάω την ομάδα”.

Για το πού θα σταματήσει στο σκοράρισμα: “Θα φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται, θα είμαι εδώ όσο μπορώ, να βοηθάω τον Ολυμπιακό. Νιώθω ότι εδώ είναι η οικογένειά μου. Θα είμαι εδώ για να βάζω πολλά πολλά γκολ στον Ολυμπιακό”.