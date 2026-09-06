Αθλητικά

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί χειρουργήθηκε, μετά το κάταγμα κνήμης που υπέστη στο Βόλος – Ολυμπιακός

Η ενημέρωση που υπήρξε από τον Ολυμπιακό για τον Μαροκινό επιθετικό
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο σοβαρότατος τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, άφησε ένα τεράστιο σοκ στην οικογένεια του Ολυμπιακού -αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου- με τους Πειραιώτες να προσπαθούν -πλέον- να “δουν” το μέλλον τους χωρίς τον Μαροκινό επιθετικό.

Όπως έγινε γνωστό από τον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υποβλήθηκε το πρωί της Κυριακής (06.09.2026) με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση.

Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά από το γιατρό της ομάδας μας κ. Χρήστο Θέο και την ομάδα του στην Κλινική Π. Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών και η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Από σήμερα ξεκινά η περίοδος αποκατάστασης, με στόχο τη σταδιακή, ασφαλή και πλήρη επάνοδό του στην αγωνιστική δραστηριότητα.

Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή του λίστα, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να φαντάζει ο επικρατέστερος, για να πάρει τη θέση του Ελ Κααμπί.

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