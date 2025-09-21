Αγώνας παρωδία στη Γ’ Εθνική: Ο Θεσπρωτός κατέβηκε με εννέα παίκτες κόντρα στην Αναγέννηση Σχηματαρίου και μέσα σε ένα λεπτό τρεις εγκατέλειψαν

Ντροπιαστικές εικόνες για το ποδόσφαιρο ήρθαν από το Σχηματάρι και συγκεκριμένα την αναμέτρηση της τοπικής Αναγέννησης με τον Θεσπρωτό για τη Γ’ Εθνική.

Η ομάδα από την Ηγουμενίστα κατέβηκε στο γήπεδο του Σχηματαρίου με μόλις 9 ποδοσφαιριστές στη σύνθεσή της, καθώς αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα που δύσκολα θα της επιτρέψουν να συνεχίσει στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Οι Ηπειρώτες δέχθηκαν το πρώτο γκολ μόλις στα 22 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια τρεις ποδοσφαιριστές τους έπεσαν στο χορτάρι, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν.

Ο αγώνας διακοπήκε, καθώς μια ομάδα (βάσει ΚΑΠ) μπορεί να αγωνίζεται έχοντας στο γήπεδο έως επτά παίκτες.