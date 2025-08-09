Αθλητικά

Άγρια επεισόδια στο Μπέρμιγχαμ – Ίπσουιτς: Συμπλοκή παικτών, εισβολή οπαδού και χάος στις καθυστερήσεις του αγώνα

Πανικός στην πρεμιέρα της Championship με την κατάσταση να ξεφεύγει
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο φινάλε της αναμέτρησης ανάμεσα σε Μπέρμιγχαμ και Ίπσουιτς για το πρωτάθλημα της Championship, με μια αψιμαχία δυο ποδοσφαιριστών να οδηγεί στην είσοδο των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο και να δημιουργούνται επεισόδια.  

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τη Μπέρμιγχαμ, όμως στις καθυστερήσεις όλα ανατράπηκαν. Η απόφαση του διαιτητή να καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Ίπσουιτς, για χέρι του Ντάικς, άναψε τα αίματα. Ο Χερστ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και λίγο αργότερα 16 (!) παίκτες ενεπλάκησαν σε έντονη σύρραξη, με σπρωξίματα, φωνές και νεύρα.

Στη διάρκεια της έντασης, ένας οπαδός της Μπέρμιγχαμ εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, επιχειρώντας να επιτεθεί σε παίκτες. Η επέμβαση των ανθρώπων ασφαλείας ήταν άμεση, με τον εισβολέα να καταλήγει στο έδαφος προτού απομακρυνθεί από τον αγωνιστικό χώρο.

Μέσα στο γενικότερο χάος, ο Άσλεϊ Γιανγκ, πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ήταν ο μοναδικός που παρέμεινε ψύχραιμος, προσπαθώντας να αποτρέψει τα χειρότερα, τραβώντας μακριά τους συμπαίκτες του και ηρεμώντας την κατάσταση.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε τελικά με σκορ 1-1, με την Ίπσουιτς να «κλέβει» τον βαθμό με μόλις μία τελική στην εστία των γηπεδούχων, μέσα σε ένα γήπεδο που έμοιαζε να «βράζει».

