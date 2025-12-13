Αιγάλεω – Καλαμάτα 0-2: Ακόμα μία νίκη για τους Μεσσήνιους στη Super League 2

Η Καλαμάτα έφυγε με τους τρεις βαθμούς από την έδρα του Αιγάλεω νικώντας με 2-0 για την 14η αγωνιστική της Super League 2. Ο Στρούγγης και ο Μάντζης πέτυχαν τα γκολ που έδωσαν τη νίκη.

Ο Στρούγγης στο 23΄ άνοιξε το σκορ για την Καλαμάτα και ξεκλείδωσε το δρόμο προς τη νίκη σε ένα δύσκολο γήπεδο, λόγω του αγωνιστικού χώρου. Ο Μάντζης με κεφαλιά στο 76′ «καθάρισε» τη νίκη, κόντρα στο Αιγάλεω, για τους πρωτοπόρους του νοτίου ομίλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Καλαμάτα πλέον έχει 38 βαθμούς και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League 2 με τον Πανιώνιο να έχει 33 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο. Το Αιγάλεω είναι στην 7η θέση με 14 βαθμούς και δύσκολα θα καταφέρει να μπει στο γκρουπ προβιβασμού.

Την επόμενη αγωνιστική η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει την Καλλιθέα εντός έδρας (21/12/25, 17:00), ενώ το Αιγάλεω τον Ολυμπιακό Β’ στην έδρα του (17/12/25, 15:00), σε ένα παιχνίδι που είναι εξ’ αναβολής από την 9η αγωνιστική.