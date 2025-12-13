Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Αιγάλεω – Καλαμάτα 0-2: Ακόμα μία νίκη για τους Μεσσήνιους στη Super League 2

Ολοταχώς για άνοδο η «μαύρη θύελλα»
Καλαμάτα
Οι παίκτες της Καλαμάτας/ EUROKINISSI

Η Καλαμάτα έφυγε με τους τρεις βαθμούς από την έδρα του Αιγάλεω νικώντας με 2-0 για την 14η αγωνιστική της Super League 2. Ο Στρούγγης και ο Μάντζης πέτυχαν τα γκολ που έδωσαν τη νίκη.

Ο Στρούγγης στο 23΄ άνοιξε το σκορ για την Καλαμάτα και ξεκλείδωσε το δρόμο προς τη νίκη σε ένα δύσκολο γήπεδο, λόγω του αγωνιστικού χώρου. Ο Μάντζης με κεφαλιά στο 76′ «καθάρισε» τη νίκη, κόντρα στο Αιγάλεω, για τους πρωτοπόρους του νοτίου ομίλου.

Η Καλαμάτα πλέον έχει 38 βαθμούς και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League 2 με τον Πανιώνιο να έχει 33 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο. Το Αιγάλεω είναι στην 7η θέση με 14 βαθμούς και δύσκολα θα καταφέρει να μπει στο γκρουπ προβιβασμού.

 

Την επόμενη αγωνιστική η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει την Καλλιθέα εντός έδρας (21/12/25, 17:00), ενώ το Αιγάλεω τον Ολυμπιακό Β’ στην έδρα του (17/12/25, 15:00), σε ένα παιχνίδι που είναι εξ’ αναβολής από την 9η αγωνιστική.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
139
138
121
114
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo