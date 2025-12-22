Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 2-1: Ο Σαλάχ «λύτρωσε» την εθνική του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Ένα γκολ του Μο Σαλάχ της Λίβερπουλ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρισε τη νίκη με 2-1 στην Αίγυπτο κόντρα στη Ζιμπάμπουε, στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Με τον Ντουμπέ να ανοίγει το σκορ στο 20′ για τη Ζιμπάμπουε, η Αίγυπτος χρειάστηκε να φθάσει σε ανατροπή του σκορ για να ξεκινήσει με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και τα κατάφερε χάρη στον σούπερ σταρ της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχοντας ισοφαρίσει το ματς με τον Μαρμούς στο 64′, οι Αιγύπτιοι είδαν τον ηγέτη τους να… βγαίνει μπροστά και να σκοράρει στις καθυστερήσεις του αγώνα, για να “υπογράψει” την πρώτη νίκη της ομάδας τους στη φετινή διοργάνωση του Μαρόκο.

Τα αποτελέσματα της ημέρας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαλί – Ζάμπια 1-1

Νότιος Αφρική – Ανγκόλα 2-1

Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 2-1