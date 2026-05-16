Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε εντυπωσιακά τον ανοιχτό στίβο – Νίκησε τα Βεργώτεια με άλμα στα 8.21μ

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε πρεμιέρα στον ανοιχτό στίβο νικώντας τα Βεργώτεια 2026 με άλμα στα 8.21μ. κάνοντας τέσσερις προσπάθειες για να μην ρισκάρει τον οποιονδήποτε τραυματισμό.

Το πρώτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στο βροχερό στάδιο της Κεφαλονιάς ήταν κακό, καθώς δεν πάτησε σωστά στη βαλβίδα και το άφησε. Ακολούθησαν τρεις έγκυρες προσπάθειες με την καλύτερη να είναι στα 8.21μ. Οι άλλες δύο ήταν στα 8.20μ. και στα 8.04μ.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Τζέικομπ Χριστιανόπουλος με άλμα στα 7.52μ., στην πρώτη του εμφάνιση μετά την απόκτηση της ελληνική υπηκοότητας.

Ο Μίτλος Τεντόγλου αποθεώθηκε από τους ανθρώπους που παρακολούθησαν από κοντά τα Βεργώτεια, καθώς τους απέδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.