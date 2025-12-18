Αθλητικά

Αινιγματική ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά στα social media

Ο Έλληνας τενίστας έκανε μία ανάρτηση στο X χωρίς κάποιο αποδέκτη
Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media που προκάλεσε ερωτήματα στους θαυμαστές του.

«Χωρίς κόσμο, κανένα πρόβλημα. Παίζω πρώτα για τον εαυτό μου», έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο X χωρίς να δώσει λεπτομέρειες ή να αναφερθεί σε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός.

 

Στο πρόσφατο παρελθόν έχει κάνει και άλλες αναρτήσεις που δεν είχαν κάποιο πλαίσιο. «Η στάση σου καθορίζει το ταξίδι περισσότερο από όσο θα το κάνει ποτέ το ταλέντο» είναι μία πρόσφατη ανάρτησή του.

«Τα πιο μπερδεμένα κεφάλαια της ζωής συχνά γράφουν τους πιο δυνατούς επιλόγους» είχε γράψει ο Έλληνας τενίστας στο παρελθόν,

