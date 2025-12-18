Αινιγματική ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά στα social media

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media που προκάλεσε ερωτήματα στους θαυμαστές του.

«Χωρίς κόσμο, κανένα πρόβλημα. Παίζω πρώτα για τον εαυτό μου», έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο X χωρίς να δώσει λεπτομέρειες ή να αναφερθεί σε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός.

Your moment will come. Clap for others while you wait. Life hears that. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 11, 2025

Στο πρόσφατο παρελθόν έχει κάνει και άλλες αναρτήσεις που δεν είχαν κάποιο πλαίσιο. «Η στάση σου καθορίζει το ταξίδι περισσότερο από όσο θα το κάνει ποτέ το ταλέντο» είναι μία πρόσφατη ανάρτησή του.

«Τα πιο μπερδεμένα κεφάλαια της ζωής συχνά γράφουν τους πιο δυνατούς επιλόγους» είχε γράψει ο Έλληνας τενίστας στο παρελθόν,