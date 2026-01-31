Άιντραχτ – Λεβερκούζεν 1-3: Κυριαρχική εμφάνιση και νίκη για την αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Champions League

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν κέρδισε 3-1 εκτός έδρας την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και συνεχίζει με θετική ψυχολογία πριν τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό για τα πλέι οφ του Champions League.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, προηγήθηκε με τον Άρθουρ στο 26′. Ο Τίλμαν στο 33′ έδωσε σημαντικό προβάδισμα έναντι της Άιντραχτ. Οι γηπεδούχοι΄

στο 50′ μείωσαν το σκορ, όμως στο 70′ έμειναν με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Σχίρι. Το τρίτο γκολ της Λεβερκούζεν πέτυχε ο Γκαρθία στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Η Λεβερκούζεν είναι στην 6η θέση της Bundesliga με 35 βαθμούς και φαίνεται να εξασφαλίζει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, καθώς η 7η Φράιμπουργκ έχει 27 βαθμούς, όσους και η 8η Άιντραχτ.