Αθλητικά

Αϊντχόφεν – Άγιαξ 2-2: Ισόπαλο το ντέρμπι των αντιπάλων του Ολυμπιακού στην Ολλανδία

Ο Άγιαξ πήρε την ισοπαλία με γκολ στο 90' κόντρα στην Αϊντχόφεν
Οι παίκτες του Άγιαξ
Οι παίκτες του Άγιαξ / REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Ο Ολυμπιακός έχει κληρωθεί να αντιμετωπίσει τόσο τον Άγιαξ, όσο και την Αϊντχόφεν στη φετινή League Phase του Champions League, με τις δύο να “μονομαχούν” στην Ολλανδία χωρίς νικητή, αφού έμειναν στην ισοπαλία με 2-2, στο ντέρμπι του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Ο Άγιαξ “απάντησε” δύο φορές στο ματς στην έδρα της Αϊντχόφεν και οι γηπεδούχοι έχασαν την ευκαιρία για μία σημαντική νίκη. Το σκορ άνοιξε ο Σαλιμπάρι μόλις στο 7ο λεπτό του αγώνα, αλλά ο “Αίαντας” απάντησε με ένα εύστοχο πέναλτι του Τέιλορ στο 31′ και έκανε το ίδιο στο δεύτερο ημίχρονο.

Μετά το δεύτερο γκολ της Αϊντχόφεν στο 81′ με τον Γκασιορόφσκι, ο Γκλουχ κατάφερε να ισοφαρίσει ξανά στο 90′ και να χαρίσει στην ομάδα του το βαθμό της ισοπαλίας στο ντέρμπι. Οι δύο αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Champions League παρέμειναν έτσι πίσω από τη Φέγενορντ στη βαθμολογία, έχοντας μεταξύ τους ένα βαθμό διαφορά, με τον Άγιαξ στο -1.

Αθλητικά
