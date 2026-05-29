Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προέβλεψε το σκορ του τελικού στο Champions League – Στη Βουδαπέστη o «Greek freak» για το Παρί – Άρσεναλ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο των διακοπών του και βρήκε την ευκαιρία να παρακολουθεί από κοντά τα μεγαλύτερα αθλητικά event της Ευρώπης. Έτσι, μετά τον τελικό του Final Four της Euroleague ο “Greek freak” θα δει από κοντά και αυτόν του Champions League, μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ.

Όπως φαίνεται και από τις αναρτήσεις που έχει κάνει, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στη Βουδαπέστη, εκεί όπου το Σάββατο (30.05.2026) στις 19:00 η Παρί Σεν Ζερμέν θα “μονομαχήσει” με την Άρσεναλ, για το τρόπαιο του Champions League.

Ο “Greek freak” φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο του Champions League και μάλιστα δεν παρέλειψε να προβλέψει ποιος θα κατακτήσει την κούπα με τα μεγάλα ‘αυτιά”.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “βλέπει” ιστορική -πρώτη- κατάκτηση της Άρσεναλ με σκορ 2-1 επί της Παρί Σεν Ζερμέν!