Η Μπουργκ αποφάσισε να μην αγωνιστεί στη Euroleague: Τα δεδομένα για Μονακό, Μπεσίκτας και ΠΑΟΚ

Η Μπουργκ ανακοίνωσε την απόφασή της να μην αξιοποιήσει το δικαίωμα συμμετοχής της στη Euroleague της νέας σεζόν, γεγονός που αφήνει ανοικτά σενάρια για είσοδο της Μπεσίκτας ή του ΠΑΟΚ αν η Μονακό δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Η Μονακό είναι η ομάδα που θα «αποφασίσει» αν θα υπάρξει κάποια προσθήκη στη Euroleague της νέας σεζόν, καθώς αν δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί λόγω των οικονομικών προβλημάτων, τότε Μπεσίκτας και ΠΑΟΚ είναι οι πρώτοι υποψήφιοι, με την τουρκική ομάδα να έχει το «πάνω χέρι» ως φιναλίστ του Eurocup.

Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει την πρόθεσή του να βρίσκεται στη κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τη διοίκηση ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, όμως το πιο πιθανό σενάριο για τη σεζόν 2026/27 είναι να βρίσκεται στο Eurocup, με στόχο την κατάκτησή του για να κερδίσει μία θέση στη Euroleague.

Η Μπουργκ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Eurocup, καθώς συμφώνησε να βρίσκεται στη διοργάνωση για τις επόμενες 3+2 σεζόν.