Η Μαρία Σάκκαρη ανοίγει το πρόγραμμα του Σαββάτου, σε κεντρικό κορτ στο Roland Garros – Η ώρα του αγώνα της

Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε την Κλερ Λιου με 2-1 σετ και προκρίθηκε στη φάση των “32” του Roland Garros, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την 24χρονη Πολωνή τελίστρια (και qualifier) Μάγια Τσβαλίνσκα (Νο.114 στον κόσμο).

Μαρία Σάκκαρη και Μάγια Τσβαλίνστα θα έρθουν αντιμέτωπες για για δεύτερη φορά στην καριέρα τους. Το 2025 είχαν παίξει στα προκριματικά στο τουρνουά της Ρώμης, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να παίρνει με δυσκολία τη νίκη. Ο αγώνας τους στο Roland Garros θα ανοίξει το πρόγραμμα του Σαββάτου (30.05.2026) στο “Simonne-Mathieu”και το πρώτο σερβίς θα γίνει περίπου στις 12 το μεσημέρι.

Όποια από τις δυο προκριθεί στην επόμενη φάση, θα παίξει είτε με την Ντιάν Παρί, είτε με την Αμάντα Ανισίμοβα.