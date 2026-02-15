Αιχμές από τον Δήμο Ντικούδη: «Κοίτα το γ@μ@μ@ν@ καθρέφτη»

Ο παλαίμαχος φόργουορντ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, Δήμος Ντικούδης έκανε μία ανάρτηση στα social media, που φαίνεται να αποτελεί απάντηση στο ξέσπασμα του προπονητή του Αμαρουσίου, Ηλία Παπαθεοδώρου.

Μετά τη νίκη του Αμαρουσίου επί της Καρδίτσας, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου έκανε προσωπική επίθεση στην κάμερα της ΕΡΤ κατά των αρχών του μπάσκετ, υπονοώντας τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο και ο υπεύθυνος εθνικών ομάδων της ΕΟΚ, Δήμος Ντικούδης, άφησε αιχμές εναντίον του.

Μπορεί να μην τον κατονόμασε στην ανάρτησή του, αλλά το “φωτογράφησε” με όσα έγραψε στο Facebook: «Όταν δεν μπορείς πλέον να προπονήσεις και είσαι κοντά στο να υποβιβάσεις έναν σύλλογο με δύο εκατομμύρια μπάτζετ, πρέπει να βρεις άλλους τρόπους να μείνεις στο επίκεντρο. Κοίτα τον γ@μ@μ@ν@ καθρέφτη».