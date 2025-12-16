Αιχμές Σεγκούν για Γιόκιτς: «Δεν μπορούσαμε να τον αγγίξουμε, ούτε αυτός έπαιρνε τόσα φάουλ στην ηλικία μου»

Ο Αλπερέν Σενγκούν έγινε για μία ακόμη φορά viral με δηλώσεις εναντίον αντιπάλου του, αφού αυτή τη φορά άφησε αιχμές για τον Νίκολα Γιόκιτς, μετά τη μεταξύ τους “μονομαχία” στο NBA.

Παρότι αποθέωσε τον Νίκολα Γιόκιτς για την ποιότητά του και το επιθετικό του ταλέντο, ο Αλπερέν Σενγκούν άφησε αιχμές για τον τρόπο που κερδίζει φάουλ και βολές, ευχόμενος να φθάσει και ο ίδιος σε αυτό το σημείο, κάποια στιγμής στην καριέρα του στο NBA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος σέντερ ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Είναι σπουδαίος επιθετικός, κάνει ό,τι θέλει και έχει τον Τζαμάλ Μάρεϊ στο πλευρό του. Προσπαθήσαμε να τον περιορίσουμε, αλλά έβαζε δύσκολα σουτ και ξέραμε ότι δεν μπορούσαμε να τον αγγίξουμε. Βραβεύτηκε τρεις φορές ως MVP. Είμαι σίγουρος ότι δεν έπαιρνε ούτε αυτός τα φάουλ όταν ήταν στην ηλικία μου. Ελπίζω ότι θα φτάσω κι εγώ σε αυτό το σημείο επίπεδο».

“I don’t know. He got three time MVP. I’m sure he wasn’t getting the calls when he was my age too. Eventually, I’ll get there. He did work all the way this to come to here.”



Rockets’ Alperen Sengun on whether he gets the same calls as Nikola Jokic pic.twitter.com/h0T3Qkm4mj — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 16, 2025

Δεν πέρασε απαρατήρητη η… σπόντα του Τούρκου στο NBA.