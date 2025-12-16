Συμβαίνει τώρα:
Αιχμές Σεγκούν για Γιόκιτς: «Δεν μπορούσαμε να τον αγγίξουμε, ούτε αυτός έπαιρνε τόσα φάουλ στην ηλικία μου»

Για τον τρόπο που κερδίζει φάουλ ο Γιόκιτς μίλησε ο Σενγκούν
Ο Σενγκούν με τον Γιόκιτς
Ο Σενγκούν με τον Γιόκιτς / Reuters / Ron Chenoy-Imagn Images

Ο Αλπερέν Σενγκούν έγινε για μία ακόμη φορά viral με δηλώσεις εναντίον αντιπάλου του, αφού αυτή τη φορά άφησε αιχμές για τον Νίκολα Γιόκιτς, μετά τη μεταξύ τους “μονομαχία” στο NBA.

Παρότι αποθέωσε τον Νίκολα Γιόκιτς για την ποιότητά του και το επιθετικό του ταλέντο, ο Αλπερέν Σενγκούν άφησε αιχμές για τον τρόπο που κερδίζει φάουλ και βολές, ευχόμενος να φθάσει και ο ίδιος σε αυτό το σημείο, κάποια στιγμής στην καριέρα του στο NBA.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος σέντερ ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Είναι σπουδαίος επιθετικός, κάνει ό,τι θέλει και έχει τον Τζαμάλ Μάρεϊ στο πλευρό του. Προσπαθήσαμε να τον περιορίσουμε, αλλά έβαζε δύσκολα σουτ και ξέραμε ότι δεν μπορούσαμε να τον αγγίξουμε. Βραβεύτηκε τρεις φορές ως MVP. Είμαι σίγουρος ότι δεν έπαιρνε ούτε αυτός τα φάουλ όταν ήταν στην ηλικία μου. Ελπίζω ότι θα φτάσω κι εγώ σε αυτό το σημείο επίπεδο».

Δεν πέρασε απαρατήρητη η… σπόντα του Τούρκου στο NBA.

