Αιχμές του προέδρου της Παρτιζάν για σαμποτάζ του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ομπράντοβιτς

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν “φωτογράφισε” τον Ταϊρίκ Τζόουνς ως τον παίκτη της σερβικής ομάδας, ο οποίος έκανε σαμποτάζ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με αποτέλεσμα ο “Ζοτς” να αποχωρήσει από τον πάγκο της.

Ο Οστόγια Μιχαϊλοβιτς μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό SOS και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Απομακρύναμε τον παίκτη που θεωρούμε ότι το έκανε». Υπενθυμίζεται ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε από την Παρτιζάν, πηγαίνοντας στον Ολυμπιακό.

Σε ερώτηση για το εάν γνωρίζει την ύπαρξη και άλλων παικτών που συμμετείχαν στο σαμποτάζ αυτό κατά του πρώην προπονητή της ομάδας, ο πρόεδρος της Παρτιζάν τόνισε: «Δεν το γνωρίζουμε».

Για το θέμα του Τζάμπαρι Πάρκερ, ο οποίος δεν υπολογίζεται: «Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να λύσουμε το συμβόλαιό του; Αν το λύσουμε αύριο, θα πρέπει να του καταβάλουμε πέντε εκατομμύρια ευρώ μονομιάς. Έτσι, το πληρώνουμε σε δόσεις. Όταν ένα συμβόλαιο είναι διετές, καταβάλλεται μηνιαίως, αλλά αν λυθεί πρόωρα, το ποσό πρέπει να καταβληθεί άμεσα».