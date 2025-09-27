Αϊζάια Κάναν: Πρόβλημα στον χιαστό – Η στιγμή του σοβαρού τραυματισμού του πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού

Ο Αϊζάια Κάναν φαίνεται ότι τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα του Ερυθρού Αστέρα με την Dubai BC για το VTB Super Cup, προκαλώντας πονοκέφαλο στον Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού, Αϊζάια Κάναν, αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα της τρίτης θέσης του VTB Super Cup, με τον Ερυθρό Αστέρα να ενημερώνει ότι έχει “πειραχθεί” ο πρόσθιος χιαστός στο αριστερό του γόνατο και θα πρέπει να υποβληθεί σε νέο κύκλο εξετάσεων για να αποφασιστεί πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Οι Σέρβοι δεν διευκρίνισαν το μέγεθος του τραυματισμού αλλά όπως όλα δείχνουν ο Αμερικανός γκαρντ θα αργήσει να επιστρέψει στη δράση.

Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε, όταν σε μία προσπάθεια για λέι-απ, το αριστερό του γόνατο δέχθηκε μεγάλη πίεση. Ο Κάναν ξάπλωσε αμέσως στο παρκέ και στη συνεχεία μεταφέρθηκε υποβασταζόμενος εκτός αγωνιστικού χώρου.

Την περασμένη σεζόν, ο Κάναν αγωνίστηκε σε 35 αγώνες της Euroleague, έχοντας μέσο όρο 10 πόντους ανά ματς και 38,3% στα τρίποντα.