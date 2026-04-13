Ακίλε Πολονάρα: «Στόχος μου είναι να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό»

Ο Ακίλε Πολονάρα βγήκε νικητής από τη “μάχη” του με τον καρκίνο για δεύτερη φορά και σκέφτεται ήδη την επιστροφή του στην ενεργό δράση το “συντομότερο δυνατό”.

Ο ίδιος ο Ακίλε Πολονάρα μίλησε για το μέλλον του στο μπάσκετ και αποκάλυψε ότι προπονείται με τη Νάπολι και την Αβελίνο, αλλά σε ατομικό επίπεδο, ώστε να καταφέρει το καλοκαίρι να βρει το επόμενο συμβόλαιό του.

Πιο συγκεκριμένα ο Πολονάρα ανέφερε τα εξής: «Θα ήθελα να διευκρινίσω μερικά από όσα διάβασα τις τελευταίες μέρες στα social media. Δεν προπονούμαι με τη Σάσαρι καθώς βρίσκομαι μακριά από την πόλη λόγω κάποιων ιατρικών ραντεβού. Στόχος μου είναι να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό. Τις τελευταίες εβδομάδες είμαι στη Νάπολι και η Αβελίνο με έχει εξυπηρετήσει δίνοντάς μου τη δυνατότητα να προπονούμαι μόνος μου».