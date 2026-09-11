Έντσο Μαρέσκα: «Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός είναι το χειρότερο ντέρμπι που έχω υπάρξει»

Ο Έντσο Μαρέσκα με αφορμή τον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με τη Γιουνάιτεντ θυμήθηκε στιγμές από την καριέρα του στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού και σχολίασε ότι το ματς με τον Παναθηναϊκό είναι το χειρότερο ντέρμπι που έχει υπάρξει.

Η συνέντευξη Τύπου του Έντσο Μαρέσκα, που είναι προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι από το καλοκαίρι, είχε έντονο άρωμα Ελλάδας, μιας και ο Ιταλός στάθηκε στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για να εξηγήσει τη διαφορά του ελληνικού ντέρμπι σε σχέση με τα υπόλοιπα.

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Ο προπονητής των πολιτών παραδέχθηκε ότι το ντέρμπι των «αιωνίων» είναι το πιο «καυτό» και το χειρότερο που έχει βρεθεί στην καριέρα του.

«Έχω υπάρξει σε διάφορα ντέρμπι. Το χειρότερο ντέρμπι που έχω υπάρξει είναι το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Πραγματικά είναι ένα πολύ καυτό παιχνίδι. Υπάρχουν ιδιαίτερα παιχνίδια για τους οπαδούς, τους παίκτες, το τεχνικό σταφ. Είναι ξεχωριστό παιχνίδι για όλους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαρέσκα.

"The worst one is Olympiakos v Panathinaikos. I promise you that is very hot!"



How does Enzo Maresca feel the Manchester derby compares to others across Europe?



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Ο Ιταλός αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2009/10 και φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα σε 24 ματς σκοράροντας 5 φορές.