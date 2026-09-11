Γιώργος Μπαρτζώκας: «Υπήρχαν ομάδες που έδιναν λευκή επιταγή στον Μοντέρο, τον τιμά που επέλεξε τον Ολυμπιακό»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε αρκετές πληροφορίες για το παρασκήνιο της μεταγραφής του Ζαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό, σε συνέντευξη στη Nova, βγάζοντας μάλιστα και το καπέλο στο Δομινικανό γκαρντ.

Ο Ζαν Μοντέρο επέλεξε να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε ότι η επιλογή του τον τιμά, μιας και στα χέρια του είχε προτάσεις από ομάδες που του έδιναν λευκή επιταγή.

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Τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον Μοντέρο

«Για την ομάδα θεωρώ είναι πολύ σημαντικό. Το διάστημα που κινήθηκε η διαδικασία, για να τον πάρουμε κινήθηκαν κι άλλες ομάδες, δίνοντάς του τρελά λεφτά. Μάλιστα κάποιες του έδωσαν και λευκές επιταγές.

Το γεγονός ότι προτίμησε να έρθει εδώ, τον τιμά, φυσικά τιμά και τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ συγκεκριμένος στο τι θέλει στην καριέρα του και πώς θα το πετύχει. Καμιά φορά ένας παίκτης που είναι 22-23 χρονών, πρέπει να επιλέγει και ένα πρόγραμμα ομάδας, από τα λεφτά, που είναι πολλά και αυτά που πήρε.

Γιατί μια διαδρομή που βασίζεται στην εξέλιξη και στο μπάσκετ, θα του φέρει σε βάθος χρόνου πολύ περισσότερη δόξα, χρήματα, τίτλους. Έχετε δει στο παρελθόν παραδείγματα, κάποιος πήγε σε ομάδα για τα λεφτά και τη χρονιά που πέρασε ήδη υπήρχαν πολλοί παίκτες, ενώ πήραν πολλά χρήματα, την επόμενη σεζόν έφυγαν γιατί ήθελαν να αποχωρήσουν».