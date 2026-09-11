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Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Παρουσιάζεται η πρόοδος των μελετών και εργασιών για τη Νέα Τούμπα

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σήμερα (11/09/26) το απόγευμα στις 18:00 θα παρουσιάσει την πρόοδο του τεχνικού σχεδιασμού του έργου για τη Νέα Τούμπα
Η Νέα Τούμπα
Η Νέα Τούμπα/ paokfc.gr
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Ο ΠΑΟΚ το απόγευμα της Παρασκευής (11/09/26) θα παρουσιάσει την πρόοδο των μελετών και του τεχνικού σχεδιασμού της Νέας Τούμπας.

Η παρουσίαση που θα κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ το απόγευμα στις 18:00 αναμένεται να προσφέρει μία πιο «καθαρή» εικόνα για την πορεία τον εργασιών που σχετίζονται με το σχεδιασμό του τεράστιο και σημαντικού πρότζεκτ της Νέας Τούμπας.

Ξεκάθαρες θα γίνουν οι αρμοδιότητες που θα αναλάβει η κάθε ομάδα, οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής, αλλά και ο προγραμματισμός για την επόμενη φάση του σχεδιασμού. Το έργο της Νέας Τούμπας είναι σύνθετο, μιας και η νέα έδρα του ΠΑΟΚ θα δημιουργηθεί στον αστικό ιστό της περιοχής.

Οι μελέτες συμβαδίζουν με τις απαραίτητες αδειοδοτικές και τεχνικές ενέργειες. Η συγκεκριμένη ενημέρωση από την ΠΑΕ έχει ιδιαίτερη σημασία, μιας και αποτυπώνει την πρόοδο ενός έργου που θα βοηθήσει την ομάδα να αλλάξει συνολικά επίπεδο.

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