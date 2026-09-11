ΠΑΟΚ: Παρουσιάζεται η πρόοδος των μελετών και εργασιών για τη Νέα Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ το απόγευμα της Παρασκευής (11/09/26) θα παρουσιάσει την πρόοδο των μελετών και του τεχνικού σχεδιασμού της Νέας Τούμπας.

Η παρουσίαση που θα κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ το απόγευμα στις 18:00 αναμένεται να προσφέρει μία πιο «καθαρή» εικόνα για την πορεία τον εργασιών που σχετίζονται με το σχεδιασμό του τεράστιο και σημαντικού πρότζεκτ της Νέας Τούμπας.

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Ξεκάθαρες θα γίνουν οι αρμοδιότητες που θα αναλάβει η κάθε ομάδα, οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής, αλλά και ο προγραμματισμός για την επόμενη φάση του σχεδιασμού. Το έργο της Νέας Τούμπας είναι σύνθετο, μιας και η νέα έδρα του ΠΑΟΚ θα δημιουργηθεί στον αστικό ιστό της περιοχής.

Οι μελέτες συμβαδίζουν με τις απαραίτητες αδειοδοτικές και τεχνικές ενέργειες. Η συγκεκριμένη ενημέρωση από την ΠΑΕ έχει ιδιαίτερη σημασία, μιας και αποτυπώνει την πρόοδο ενός έργου που θα βοηθήσει την ομάδα να αλλάξει συνολικά επίπεδο.