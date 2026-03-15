Ακυρώθηκε οριστικά ο τελικός του Finalissima μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής

Η “μάχη” της Εθνικής Ισπανίας με την Εθνική Αργεντινής τον τελικό του “Finalissima” δεν θα διεξαχθεί τελικά, παρότι είχε προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου στο Κατάρ.

Το βράδυ του Σαββάτου (14.03.2026) έγινε γνωστό ότι η UEFA και η CONMEBOL, δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για την διεξαγωγή του Finalissima μεταξύ της κατόχου του Copa America (Αργεντινή) και του Euro (Ισπανία), που αρχικά είχε προγραμματισθεί να φιλοξενηθεί στο στάδιο Lusail στην Ντόχα του Κατάρ. Η έδρα του αγώνα πρέπει να μεταφερθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Μέση Ανατολή, που δεν επιτρέπει την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στο εμιράτο.

Η UEFA εξέτασε εναλλακτικά σενάρια προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση. Ένα από αυτά ήταν η διεξαγωγή του στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με ισόποση κατανομή των φιλάθλων στις εξέδρες. Παρόλα αυτά, η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από την πλευρά της Αργεντινής, η οποία δεν συμφώνησε με το συγκεκριμένο πλάνο.

Στο… τραπέζι έπεσε και μια δεύτερη λύση, σύμφωνα με την οποία το “Finalissima” θα διεξαγόταν σε δύο αγώνες. Ο πρώτος στο “Σαντιάγο Μπερναμπέου” στις 27 Μαρτίου, ενώ ο δεύτερος στο Μπουένος Άιρες σε επόμενη διεθνή αγωνιστική περίοδο, πριν από τα EURO 2028 και Copa America 2028. Ωστόσο και αυτή η πρόταση απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να ακυρωθεί οριστικά.

It is with great disappointment that we confirm the cancellation of the 2026 Finalissima, due to circumstances and scheduling constraints that made the match impossible to reschedule.



March 15, 2026

“Οι δύο εθνικές ομάδες έχουν ήδη πολύ γεμάτο πρόγραμμα με προκριματικούς αγώνες και άλλες υποχρεώσεις, οπότε δεν βρέθηκε διαθέσιμη ημερομηνία” αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη ενημέρωση της UEFA

“Η UEFA δήλωσε ότι είναι «μεγάλη απογοήτευση» που ο αγώνας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, παρά τις προσπάθειες που έγιναν μαζί με τη CONMEBOL και τους διοργανωτές” τονίζεται.