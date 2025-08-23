Αθλητικά

Αλ Νασρ – Αλ Αχλί 3-5 (2-2 κ.α.): Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε, αλλά η ομάδα του έχασε το Saudi Super Cup

Παρά το γκολ του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κατάφερε να δώσει το τρόπαιο στην Αλ Νασρ
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγυρίζει το γκολ του μαζί με τους συμπαίκτες του
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγυρίζει το γκολ του μαζί με τους συμπαίκτες του / REUTERS / Tyrone Siu

Μπορεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο να σκόραρε και να πέτυχε το 100ο γκολ της καριέρας του με την Αλ Ναρ, ωστόσο η Αλ Αχλί «χάλασε» το ιστορικό επίτευγμα του Πορτογάλου, αφού μετά το ισόπαλο 2-2 της κανονικής διάρκειας, κέρδισε με 5-3 στα πέναλτι και κατέκτησε το Saudi Super Cup.

Η Αλ Νασρ προηγήθηκε στο 41΄με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πανηγύρισε έξαλα το τέρμα του. Ωστόσο, η Αλ Αχλί στο 45+6΄ έφερε το παιχνίδι στα ίσια με τον Φρανκ Κεσιέ να σκοράρει. 

Και παρότι η Αλ Νασρ πήρε κεφάλι στο σκορ στο 82΄με τον Μαρσέλο Μπρόζοβιτς να σκοράρει μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια, ωστόσο οι τυπικά φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν ξανά, αυτή τη φορά με τον Ιμπάνιεθ στο 89΄. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το παιχνίδι να οδηγηθεί στα πέναλτι.

Εκεί, οι δύο ομάδες ήταν αλάνθαστες μέχρι το κρίσιμο πέμπτο πέναλτι, όπου ο Αλ Καϊμπαρί της Αλ Νασρ αστόχησε, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Γκαλένο, που διαμόρφωσε το τελικό 5-3 και χάρισε το τρόπαιο στην Αλ Αχλί.

Η Αλ Αχλί πανηγύρισε μια μεγάλη επιτυχία, ενώ για την Αλ Νασρ και τον Ρονάλντο, η βραδιά κατέληξε σε μια πικρή ανάμνηση, παρά το προσωπικό ρεκόρ του CR7.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo