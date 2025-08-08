Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2: Νέο νικηφόρο «τεστ» με Πνευμονίδη και Στρεφέτσα στο «αντίο» στην Ολλανδία

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο τους αγώνες προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Χωρίς να συναντήσει μεγάλη δυσκολία, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε στην πέμπτη της νίκη σε συνολικά έξι αναμετρήσεις, επικρατώντας της Αλ Τααβόν με 2-1.

Με τον Σταύρο Πνευμονίδη να ξεχωρίζει ξανά, τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα, ο Ολυμπιακός άσκησε μεγάλη πίεση στους Σαουδάραβες -κάνοντας ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο- και έφτασε με ευκολία στη φιλική νίκη.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε ένα σχήμα με πάρα πολλές αλλαγές καθώς ακολουθεί το σαββατιάτικο (09.08.2025, 16:30) φιλικό με την Ουνιόν στο Βερολίνο, ωστόσο, όλοι οι παίκτες του ανταποκρίθηκαν για άλλη μία φορά εξαιρετικά, φτάνοντας σε ακόμη μία νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του στη Saudi Pro League στις 21 Αυγούστου.

Οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ στο 10’ όταν από σέντρα του Ροντινέι από τα δεξιά, ο Σταύρος Πνευμονίδης με δεξί πλασέ στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-0. Στο 22’ ο γκολκίπερ της Αλ Τααβόν, Ατία, μπλόκαρε το πλασέ του Γιαζίτσι, ενώ στο 48’ ήρθε η ώρα του νεοαποκτηθέντα Στρεφέτσα να σημειώσει το πρώτο του (ανεπίσημο) γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού μετά από σουτ του Πνευμονίδη στο δοκάρι.

Στο 51’ η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία μείωσε σε 2-1 με το γκολ του Μαρτίνες ο οποίος απέφυγε τον Ροντινέι και πλάσαρε με το αριστερό. Στο 55’ ο Λιατσικούρας πλάσαρε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 90’+1’ έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Μαχζάρι έδιωξε πάνω στη γραμμή το τελείωμα του Στρεφέτσα.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Βέζο, Ροντινέι, Σιπιόνι, Λιατσικούρας (63’ Μασούρας), Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης (63’ Ντάνι Γκαρθία), Γιαζίτσι.

Αλ Τααβόν (Πέρικλες Σαμούτσα): Ατία, Αλ Αχμάντ, Αλ Κουβαϊκίμπι, Αλ Μαουντιουί, Αλ Μουφαρίτζ, Αλ Νασέρ, Τζιρότο, Μπάροου, Μαζάρι, Μαρτίνεζ (70′ Φαζρ), Ρίβας.