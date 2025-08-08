Αλ Τααβούν – Ολυμπιακός: Με Γιαζίτσι, Μπότη και Βέζο οι Πειραιώτες στο τελευταίο τους φιλικό στην Ολλανδία

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Αλ Τααβόν από τη Σαουδική Αραβία (08.08.2025, 17:00) στο τελευταίο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, πριν η ερυθρόλευκη αποστολή “πετάξει” για το Βερολίνο, για ματς προετοιμασίας με την Ουνιόν (09.08.2025).

Στο 6ο φιλικό ματς προετοιμασίας του Ολυμπιακού, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε την ομάδα με κάποιες εκπλήξεις. Ο Βάσκος προπονητής επέλεξε τον Μπότη για να υπερασπιστεί την ερυθρόλευκη εστία, με τους Ροντινέι, Πιρόλα, Βέζο και Ορτέγκα στην άμυνα.

Σιπιόνι, Λατσικούρας και Νασιμέντο θα βρεθούν στα χαφ, με Στρεφέτσα – Πνευμονίδη να τοποθετούνται στα άκρα της επίθεσης και τον Γιαζίτσι σέντερ φορ!

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Μπότης,Ροντινέι, Πιρόλα, Βέζο, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Λιατσικούρας, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης, Γιαζίτσι

Θυμίζουμε ότι στα προηγούμενα πέντε φιλικά τους, οι Πειραιώτες παρέμειναν αήττητοι, έχοντας απολογισμό τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία. Είχαν τρεις σερί νίκες απέναντι σε Μπρέντα (3-2), Νόριτς (3-0) και Άλκμααρ (2-0), ακολούθησε η ισοπαλία με την Χέρενφεν (1-1) και προ ημερών η νέα νίκη κόντρα στην Ντεν Χάαγκ (3-2).

Ο Ολυμπιακός θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του με δύο μεγάλα φιλικά στην Ιταλία. Πρώτα με τη Νάπολι στις 14 Αυγούστου και δύο ημέρες αργότερα με την Ίντερ (16.08.2025), προτού υποδεχτεί τον Αστέρα Τρίπολης στο άδειο λόγω τιμωρίας -από τη ΔΕΑΒ- “Γ. Καραϊσκάκης” για την πρεμιέρα της Super League.