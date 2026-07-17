ΠΑΟΚ: Στο OPEN οι αναμετρήσεις του «δικεφάλου» με τη Ντινάμο Κιέβου στα προκριματικά του Europa League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Ντινάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο “δικέφαλος” θα ταξιδέψει στις 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, για να αντιμετωπίσει την ουκρανική ομάδα (20:00), ενώ μια βδομάδα αργότερα (30.07.2026, 20:45) θα την φιλοξενήσει στην Τούμπα.

Αναφορικά με τα τηλεοπτικά των δυο αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa League, οι φίλοι της ομάδας -αλλά και του ποδοσφαίρου- θα έχουν την ευκαιρία να τις παρακολουθήσουν από το κανάλι του OPEN, που αποτελεί ιδιοκτησία Ιβάν Σαββίδη με τον ίδιο να εξασφαλίζει τα δικαιώματα.