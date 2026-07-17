Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Στο OPEN οι αναμετρήσεις του «δικεφάλου» με τη Ντινάμο Κιέβου στα προκριματικά του Europa League

Από το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη θα μπορούν να δουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου τις δυο αναμετρήσεις των Θεσσαλονικέων
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ (ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Ντινάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο “δικέφαλος” θα ταξιδέψει στις 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, για να αντιμετωπίσει την ουκρανική ομάδα (20:00), ενώ μια βδομάδα αργότερα (30.07.2026, 20:45) θα την φιλοξενήσει στην Τούμπα.

Αναφορικά με τα τηλεοπτικά των δυο αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa League, οι φίλοι της ομάδας -αλλά και του ποδοσφαίρου- θα έχουν την ευκαιρία να τις παρακολουθήσουν από το κανάλι του OPEN, που αποτελεί ιδιοκτησία Ιβάν Σαββίδη με τον ίδιο να εξασφαλίζει τα δικαιώματα.

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