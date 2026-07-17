Αθλητικά

Ολυμπιακός – Φορτούνα Σίταρντ 3-1: «Έλαμψε» ο Ζότα Σίλβα, ντεμπούτο με χατ-τρικ στη φιλική ερυθρόλευκη νίκη

Αποχώρησε με πρόβλημα στον ώμο ο Σιπιόνι - Το απόγευμα του Σαββάτου ο Ολυμπιακός θα δώσει αγώνα προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στον Άγιαξ (18.07.2026, 16:30)
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Ζότα Σίλβα έδειξε με το… καλημέρα ότι μπορεί να “ανεβάσει” τον Ολυμπιακό. Στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα, ο 26χρονο Πορτογάλος εξτρέμ σημείωσε χατ-τρικ και οδήγησε τον Ολυμπιακό στη φιλική νίκη (3-1) επί της Φορτούνα Σιτάρντ.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ήταν απολαυστικός στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρντ (τρίτο των Πειραιωτών επί ολλανδικού εδάφους). Ο Ζότα Σίλβα έδωσε “αέρα” δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο σκοράροντας στο 20’ από κοντά με ωραίο γυριστό και στο 24’ με καταπληκτικό ψηλοκρεμαστό από ασίστ του Σιπιόνι. Το μετεγγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών έκλεισε τον κύκλο των τερμάτων του στο 58’ με πέναλτι, δύο λεπτά μετά τη μείωση του σκορ απ’ τον Οκίλι (56’).

Με τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι να είναι ακόμη σε άδεια, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε χρόνο στην κορυφή της επίθεσης στον Γιώργο Μασούρα, κρατώντας εκτός ως το 77′ τον Γιάρεμτσουκ και πολλούς από τους βασικούς του, διότι το Σάββατο (18/7, 16:30) ακολουθεί το μεγάλο φιλικό με τον Άγιαξ.

Ο Ολυμπιακός, έχοντας πολλούς “μικρούς” στην ενδεκάδα του, είχε συνολικά καλή εικόνα στον αγώνα κι έδειξε πως σιγά-σιγά αρχίζει να “λύνεται”. Να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με τη Φορτούνα Σιτάρντ, ο Λορένζτο Σιπιόνι αποχώρησε με τραυματισμό.

Συγκεκριμένα, με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα και με το σκορ στο 2-0 υπέρ τον “ερυθρόλευκων” ο 22χρονος Αργεντίνος μέσος διεκδίκησε μια μπαλιά με αντίπαλο ποδοσφαιριστή και έπεσε άτσαλα στο έδαφος, τραυματίζοντας τον ώμο του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει και να δώσει τη θέση του στον Θεοφάνη Μπακούλα.

Θυμίζουμε ότι στα προηγούμενα φιλικά, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ νίκησε τη Ράκοβ με 2-1, ενώ έμεινε στο 1-1 με την Λέουβεν.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Στουρνάρας, Σιώζιος, Κουτσίδης (77’ Σμαΐλοβιτς), Κάρμο, Ορτέγκα, Σιπιόνι (32’ λ.τρ. Μπακούλας), Φίλης, Ζέλσον Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ (77’ Ροντινέι), Ζότα Σίλβα, Μασούρας (77’ Γιάρεμτσουκ).

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ (Ντάνι Μπούις): Μπράντερχορστ, Φαν Ότελε, Πέτερσον, Ντάλχαους, Ρομένι, Πίντο, Μπρίτιν, Ζέφουικ, Χούμπνερ, Εγκμπέμου, Ιχατάρεν.

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