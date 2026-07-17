Μαρία Σάκκαρη: Η ώρα του ημιτελικού με την Αλίνα Κορνέεβα και το κανάλι που θα δείτε τη «μάχη» του Athens Open

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο Athens Open. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια εξασφάλισε την πρόκριση στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης, επικρατώντας της Αλίσια Παρκς με 2-0 σετ.

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο37 στην παγκόσμια κατάταξη) επιβλήθηκε της Αμερικανίδας αντιπάλου της (Νο70) με 6-4, 6-3 και πήρε το εισιτήριο για τις τέσσερις καλύτερες αθλήτριες του τουρνουά. Στις “4” του τουρνουά θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέβα (Νο90), η οποία νωρίτερα επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 6-3) της Τερέζα Βαλεντόβα (Νο49).

Ο αγώνας θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου (18.07.2026) στο Stadion Sports Center, το πρώτο σερβίς αναμένεται να γίνει στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη δημόσια τηλεόραση και συγκεκριμένα το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.