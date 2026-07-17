Στον Ολυμπιακό ο γιος του Τζιοβάνι

Ο Τζοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα αγαπήθηκε όσο ελάχιστοι από τους φίλους του Ολυμπιακού, έγραψε τη δική του ιστορία στην ομάδα και αγαπήθηκε όσο λίγου από τους φίλους των Πειραιωτων.

20 χρόνια μετά τον τελευταίο αγώνα του Τζιοβάνι με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο γιος του Βραζιλιάνου θρύλου ετοιμάζεται να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΠΕ.

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Ο γιος του Βραζιλιάνου “μάγου” Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα πέρασε σήμερα (17.07.2026) από εργομετρικά μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες της Β ομάδας του Ολυμπιακού και θα γίνει μέλς της ομάδας (απομένει η τυπική ανακοίνωση της συνεργασίας).

Ο νεαρός Βραζιλιάνος και παίζει ως μεσοεπιθετικός με άριστη τεχνική κατάρτιση και φοβερό αριστερό πόδι. Ο Τζουλιάνο έχει γεννηθεί στις 28 Ιουνίου 2006, δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν ο πατέρας του επιστρέψει στην Ελλάδα για ένα σύντομο πέρασμα που είχε πραγματοποιήσει από τον Εθνικό Πειραιώς.

Στο βιογραφικό του υπάρχει καταγραφή μόνο από το δεύτερο εξάμηνο του 2023 με τη Σαο Μπερνάρντο στο πρωτάθλημα Κ17 της Βραζιλίας.

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Ο Τζιοβάνι συνέδεσε το όνομα του με τη σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού τη φανέλα του οποίου φόρεσε για πρώτη φορά το 1999 όταν αποκτήθηκε με μετεγγραφή από την Μπαρτσελόνα. Έμεινε στους Πειραιώτες για πέντε χρόνια κατακτώντας ισάριθμα πρωταθλήματα, έχοντας συνολικά 208 συμμετοχές και 97 γκολ.

Εδώ και λίγο καιρό, ο Τζιοβάνι ανέλαβε πρέσβης του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική.