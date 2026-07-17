Ο Ζινεντίν Ζιντάν νέος προπονητής στην Εθνική Γαλλίας – Το «ανακοίνωσε» ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο “ανακοίνωσε” την πιο μεγάλη αλλαγή σε πάγκο αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γαλλίας!

Ο Ιταλός δημοσιογράφος επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Γαλλίας με τον Ζινεντίν Ζιντάν είναι οριστική, συνοδεύοντάς την ανάρτησή του με το χαρακτηριστικό του “Here we go”.

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Όπως αναφέρει ο ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο άλλοτε προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, έχει ήδη ολοκληρώσει τον σχεδιασμό για το επιτελείο του, ενώ η υπογραφή του συμβολαίου του θα γίνει μέσα στον μήνα.

Ύστερα από πέντε χρόνια και τους Μαδριλένους ο Ζιντάν επιστρέφει στους πάγκους και αναλαμβάνει να οδηγήσει το ομοσπονδιακό συγκρότημα σε Nations League, Euro 2028 και Παγκόσμιο Κύπελλο 2030.

Θυμίζουμε ότι ο Ντιντιέ Ντεσάν αποχωρεί από τον πάγκο των “μπλε”, κάτι που ήταν γνωστό πως θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας της ομάδας στο Μουντιάλ του 2026 (σ.σ. αποκλείστηκε στα ημιτελικά από την Ισπανία).