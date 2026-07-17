Η Μπεσίκτας πάει για τη «βόμβα» με τον Μοχάμεντ Σαλάχ – «Προφορική συμφωνία με 10 εκατομμύρια ευρώ για ένα χρόνο»

Η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να πυροδοτήσει μια μετεγγραφική βόμβα με τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Τουρκία -που αναπαράγονται- από ρεπόρτερ στην Ευρώπη, η τουρκική ομάδα έχει προσφέρει ένα μυθικό συμβόλαιο στον Αιγύπτιο επιθετικό και έχει αποσπάσει προφορικά το μεγάλο “ναι”.

Συγκεκριμένα, η προσφορά της Μπεσίκτας στον Μοχάμεντ Σαλάχ είναι στα 10.000.000 για μονοετές συμβόλαιο, συν 2.000.000 ευρώ με τη μορφή μπόνους. Στο deal φέρεται να υπάρχει και οψιόν επέκτασης γι’ ακόμη μία σεζόν.

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Όπως τονίζεται από δημοσιεύματα, στην πρώτη επαφή των δύο πλευρών ο Αιγύπτιος ζήτησε ετήσιες απολαβές ύψους 15 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο στη συνέχεια εμφανίστηκε διατεθειμένος να μειώσει τις οικονομικές του απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρι, υπάρχει ουσιαστικά “κλειδωμένη” συμφωνία, με την Μπεσίκτας να στοχεύει στην άφιξη του Σάλαχ στην Κωνσταντινούπολη την προσεχή εβδομάδα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο δικηγόρος ου Αιγύπτιου επιθετικού βρίσκεται ήδη στην Πόλη.

#SüperLig |



Verbal agreement reached with Mohamed Salah to join Besiktas on a free transfer.



Salary worth around €10m per year + €2m bonuses.



One-year contract with an option for an additional year.https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/BbR2y5P0bd — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 17, 2026

DONE DEAL



Mohamed Salah has given his green light to Besiktas!



Agreement found on a year deal with option as per @Santi_J_FM



Besiktas wants to complete Salah’s deal early next week for medical and signature. #mercato #BJK pic.twitter.com/fjLV6pvXnZ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 17, 2026

Ο 34χρονος πρώην σταρ της Λίβερπουλ αποτέλεσε έναν απ’ τους κορυφαίους παίκτες της σύγχρονης εποχής των “ρεντς” (442 συμμετοχές, 257 γκολ, 123 ασίστ), με τους οποίους σήκωσε 2 Premier League, 1 Champions League, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, 1 Super Cup Ευρώπης, 2 Carabao Cup και 1 Community Shield.