Αθλητικά

Η Μπεσίκτας πάει για τη «βόμβα» με τον Μοχάμεντ Σαλάχ – «Προφορική συμφωνία με 10 εκατομμύρια ευρώ για ένα χρόνο»

Ο δικηγόρος του Αιγύπτιου επιθετικού φέρεται να βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να πυροδοτήσει μια μετεγγραφική βόμβα με τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Τουρκία -που αναπαράγονται- από ρεπόρτερ στην Ευρώπη, η τουρκική ομάδα έχει προσφέρει ένα μυθικό συμβόλαιο στον Αιγύπτιο επιθετικό και έχει αποσπάσει προφορικά το μεγάλο “ναι”.

Συγκεκριμένα, η προσφορά της Μπεσίκτας στον Μοχάμεντ Σαλάχ είναι στα 10.000.000 για μονοετές συμβόλαιο, συν 2.000.000 ευρώ με τη μορφή μπόνους. Στο deal φέρεται να υπάρχει και οψιόν επέκτασης γι’ ακόμη μία σεζόν.

Όπως τονίζεται από δημοσιεύματα, στην πρώτη επαφή των δύο πλευρών ο Αιγύπτιος ζήτησε ετήσιες απολαβές ύψους 15 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο στη συνέχεια εμφανίστηκε διατεθειμένος να μειώσει τις οικονομικές του απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρι, υπάρχει ουσιαστικά “κλειδωμένη” συμφωνία, με την Μπεσίκτας να στοχεύει στην άφιξη του Σάλαχ στην Κωνσταντινούπολη την προσεχή εβδομάδα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο δικηγόρος ου Αιγύπτιου επιθετικού βρίσκεται ήδη στην Πόλη.

Ο 34χρονος πρώην σταρ της Λίβερπουλ αποτέλεσε έναν απ’ τους κορυφαίους παίκτες της σύγχρονης εποχής των “ρεντς” (442 συμμετοχές, 257 γκολ, 123 ασίστ), με τους οποίους σήκωσε 2 Premier League, 1 Champions League, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, 1 Super Cup Ευρώπης, 2 Carabao Cup και 1 Community Shield.

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