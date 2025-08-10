Αθλητικά

Αλεξάνδρα Εφραίμογλου: Χάλκινο μετάλλιο στον ακροβατικό διάδρομο γυναικών στα world games

Η εντυπωσιακή προσπάθεια που ανέβασε την 20χρονη πρωταθλήτρια στο βάθρο, στην Τσενγκντού
Αλεξάνδρα Εφραίμογλου: Χάλκινο μετάλλιο στον ακροβατικό διάδρομο γυναικών στα world games

Το χάλκινο μετάλλιο στον ακροβατικό διάδρομο γυναικών κατέκτησε η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου στους World Games 2025 στην Τσενγκντού της νοτιοδυτικής Κίνας, προσθέτοντας ακόμη μία σπουδαία διάκριση στο ενεργητικό της!

Η 20χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό, εκτελώντας πρόγραμμα υψηλής δυσκολίας με άψογη εκτέλεση, που της χάρισε την 3η θέση του βάθρου.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Megan Kealy από τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ τη 2η θέση πήρε η Candy Brière-Vetillard από τη Γαλλία, σε έναν συναρπαστικό τελικό όπου οι τρεις αθλήτριες ξεχώρισαν για τον συνδυασμό δύναμης και ακρίβειας στις προσπάθειές τους.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hellenic Olympic Committee (@hellenic_olympic_committee)

Η διάκριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερή πορεία της Εφραίμογλου στο παγκόσμιο στερέωμα του τραμπολίνο και του ακροβατικού διαδρόμου, αποτελώντας σημαντικό κεφάλαιο για την καριέρα της.

