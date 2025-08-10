Αλεξάνδρα Εφραίμογλου: Χάλκινο μετάλλιο στον ακροβατικό διάδρομο γυναικών στα world games

Το χάλκινο μετάλλιο στον ακροβατικό διάδρομο γυναικών κατέκτησε η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου στους World Games 2025 στην Τσενγκντού της νοτιοδυτικής Κίνας, προσθέτοντας ακόμη μία σπουδαία διάκριση στο ενεργητικό της!
Η 20χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό, εκτελώντας πρόγραμμα υψηλής δυσκολίας με άψογη εκτέλεση, που της χάρισε την 3η θέση του βάθρου.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Megan Kealy από τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ τη 2η θέση πήρε η Candy Brière-Vetillard από τη Γαλλία, σε έναν συναρπαστικό τελικό όπου οι τρεις αθλήτριες ξεχώρισαν για τον συνδυασμό δύναμης και ακρίβειας στις προσπάθειές τους.
Η διάκριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερή πορεία της Εφραίμογλου στο παγκόσμιο στερέωμα του τραμπολίνο και του ακροβατικού διαδρόμου, αποτελώντας σημαντικό κεφάλαιο για την καριέρα της.