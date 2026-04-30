Στο Μουσείο της ΑΕΚ η ιστορική φανέλα του Ντέμη Νικολαΐδη από το λασπωμένο ΑΕΚ – Ολυμπιακός του 1997

Η συλλογή του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ εμπλουτίστηκε με ένα ενδιαφέρον έκθεμα. Ο Λευτέρης Ασλανίδης δώρισε τη φανέλα που φορούσε ο Ντέμης Νικολαΐδης στο ντέρμπι εναντίον του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια της 13ης Ιανουαρίου 1997.

Μιλάμε για το πρώτο ντέρμπι της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό, στην πρώτη επιστροφή του Ντούσαν Μπάγεβιτς ως αντίπαλος στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το πρώτο του Ντέμη Νικολαΐδη με τη φανέλα της ΑΕΚ, κόντρα στους Πειραιώτες. Η αναμέτρηση εκείνη ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 12 Ιανουαρίου 1997, αλλά μεταφέρθηκε μια ημέρα μετά, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, που είχε κάνει ακατάλληλο τον αγωνιστικό χώρο του “Νίκος Γκούμας”.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει:

«Ένα ενδιαφέρον νέο έκθεμα εμπλουτίζει εδώ και λίγες μέρες τη συλλογή του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ.

Τη φανέλα είχε προσφέρει μετά τον νικηφόρο αγώνα ο ίδιος ο Ντέμης στον πατέρα του Λευτέρη, τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΑΕΚ κατά τα τελευταία 13 χρόνια, κύριο Ευάγγελο Ασλανίδη».