Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ο Ζαρουρί προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και είναι έτοιμος για το ντέρμπι

Μια ακόμα επιστροφή στον Παναθηναϊκό, ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League (03.05.2026, 21:00, Newsit.gr).

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός, Ανάς Ζαρουρί, επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και αναμένεται να βρεθεί στην αποστολή του παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Από εκεί και πέρα, ο Γιώργος Κάτρης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, ενώ πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησαν οι Τιν Γεντβάι, Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό.

Οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν χωρίς προβλήματα, με το πρόγραμμα να αφιερώνεται σε προθέρμανση, rondo, τακτική, παιχνίδι στο μισό γήπεδο και τελειώματα φάσεων. Η προετοιμασία των “πράσινων” θα συνεχιστεί την Παρασκευή (01.05.2026), με νέα προπόνηση στο Κορωπί.