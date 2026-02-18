Αλέξανδρος Γκιννής: Το τελευταίο σλάλομ, η υπόκλιση και το «ευχαριστώ» της Ολυμπιακής Επιτροπής

Με μια συγκινητική τελευταία διαδρομή ο Έλληνας σκιέρ, Αλέξανδρος Γκιννής αποχαιρέτησε από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ιταλίας το αγαπημένο του άθλημα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής σκιέρ είχε κάνει γνωστό πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ότι θα ολοκληρώσει την αγωνιστική του πορεία, επιλέγοντας να κλείσει την καριέρα του στο αγώνισμα που του χάρισε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, πέρασε τη γραμμή του τερματισμού και χαιρέτησε το κοινό με μια υπόκλιση, μέσα σε θερμό χειροκρότημα από όσους βρέθηκαν στην πίστα.

Ο 29χρονος σκιέρ έχει συνδέσει το όνομά του με μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό χειμερινό αθλητισμό, καθώς είχε κατακτήσει το πρώτο ελληνικό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση χειμερινών σπορ, με τη δεύτερη θέση στην τεχνική κατάβαση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι. Ωστόσο, ο σοβαρός τραυματισμός στον χιαστό δεν του επέτρεψε να επιστρέψει στο επίπεδο που επιθυμούσε και έτσι πήρε την απόφαση να αποσυρθεί.

Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Γκιννής

Ο Αλέξανδρος Ιωάννης Γκιννής γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1994 και μεγάλωσε στη Βουλιαγμένη έως τα 16 του χρόνια. Με πατέρα Έλληνα και μητέρα Ελληνοαμερικανίδα, άρχισε να κάνει σκι από πολύ μικρή ηλικία στον Παρνασσό, υπό την καθοδήγηση του πατέρα του, ο οποίος ήταν εκπαιδευτής του αθλήματος. Από τα 12 του περνούσε τους χειμώνες στην Αυστρία, όπου συνέχισε την προπόνησή του στις Άλπεις.

Στα 16 του η οικογένεια εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ και ο ίδιος αγωνίστηκε με τα χρώματα των ΗΠΑ μέχρι τα μέσα του 2020. Εξειδικεύτηκε στα τεχνικά αγωνίσματα, με βασικό αγώνισμα το σλάλομ. Έκανε ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Κύπελλο τον Δεκέμβριο του 2014, ενώ τον Φεβρουάριο του 2023 ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο αγώνα της διοργάνωσης, πριν από τη μεγάλη επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Το «ευχαριστώ» της ΕΟΕ

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναφέρει: «Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θέλει να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κορυφαίο Έλληνα Χιονοδρόμο Αλέξανδρο Γκιννή. Η αγάπη του για την πατρίδα και τη αυταπάρνηση του για να αγωνιστεί με τα χρώματα της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, παρά τον τραυματισμό του, αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για όλους και αναδεικνύουν το μεγαλείο της ψυχής του».

Η ανακοίνωση καταλήγει με το μήνυμα: «AJ σε ευχαριστούμε για όλα. Ησουν, είσαι και θα είσαι για πάντα ένα μέλος της Team Hellas».