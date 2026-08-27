Αθλητικά

Αλεκσάνταρ Κοβάσεβιτς – Στέφανος Τσιτσιπάς 2-0: Έβαλε «φρένο» στον Έλληνα τενίστα στον 3ο γύρο του Winston-Salem Open

Μόνο στο δεύτερο σετ μπόρεσε ο Τσιτσιπάς να είναι ανταγωνιστικός
ΦΩΤΟ reuters
ΦΩΤΟ reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κακή εμφάνιση και αποκλεισμός. O Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το “εμπόδιο” του Αλεκσάνταρ Κοβάσεβιτς στο Winston-Salem Open, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στη φάση των “16” του τουρνουά.

Λίγες ημέρες πριν από το US Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προβλημάτισε με αυτή του την εμφάνιση. Ο Κοβάσεβιτς ήταν καλύτερος στα πιο σημαντικά σημεία του παιχνιδιού και επικράτησε με 6-3, 7-6 (1), φτάνοντας στα προημιτελικά του Winston-Salem Open.

O Αμερικανός (νο 89 στον κόσμο) θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον Άρθουρ Φέρι (Νο37), ο οποίος νίκησε τον Μες Ρότγκερινγκ (Νο389) με 6-3, 6-3. Η αναμέτρηση τους είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Παρασκευής (28.08.2026, 01:30).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
247
111
102
100
100
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo