ΑΕΚ: Πριμ 2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Μάριο Ηλιόπουλο για την πρόκριση στη League Phase του Champions League

Η ΑΕΚ επέστρεψε στα “αστέρια” του Champions League και ο Μάριος Ηλιόπουλος -όπως και οι οπαδοί της ομάδας- ήταν εκστασιασμένος από την επιτυχία της ομάδας.

Σε δηλώσεις του, μετά το τέλος του ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας (4-0) ο Μάριος Ηλιόπουλος αποκάλυψε πως δόθηκε πριμ από τον ίδιο προς τους ποδοσφαιριστές “επειδή είθισται” σε τετοιες περιπτώσεις, χωρίς όμως να κάνει αναφορά στο ποσό.

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Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε στους ποδοσφαιριστές ένα τεράστιο ποσό. Συγκεκριμένα, μπήκε στα αποδυτήρια και είπε στους παίκτες ότι θα τους δώσει 2.000.000 ευρώ για το μεγάλο τους επίτευγμα.

Οι παίκτες δεν άργησαν και από τη χαρά τους άρχισαν να φωνάζουν “Super Mario, Super Mario”, στήνοντας το δικό τους “πάρτι”.