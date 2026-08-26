Νίκολιτς: «Θα παίξουμε με τις κορυφαίες ομάδες τις ηπείρου αλλά θα είμαστε ανταγωνιστικοί»

Τον ενθουσιασμό του για την πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase τoυ Champions League εξέφρασε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ο προπονητής της ΑΕΚ μίλησε για τον θρίαμβο κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας, αλλά και για την παρουσία της Ένωσης στη League Phase του Champions League, τονίζοντας ότι η ομάδα του θα είναι ανταγωνιστική στο κορυφαίο επίπεδο.

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“Παίξαμε καταπληκτικά, ξεκινήσαμε δυναμικά, ήμασταν συνέχεια στην επίθεση, ασκήσαμε μεγάλη πίεση στον αντίπαλο, συνεχές πρέσινγκ, κάναμε πολλές φάσεις, βάλαμε το πρώτο γκολ, το δεύτερο, δεν σταματήσαμε να πιέζουμε και βάλαμε «φωτιά» στην υπέροχη ατμόσφαιρα που είχαν ήδη δημιουργήσει οι καταπληκτικοί φίλαθλοι της ΑΕΚ.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος, για όλους, για τους παίκτες, το τεχνικό προσωπικό, για την προσπάθεια που έγινε το καλοκαίρι, για το Χαβιέ, το Μηνά, τον πρόεδρο μας, ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League, το Champions League είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είναι η αρχή του πρότζεκτ που ξεκινήσαμε πέρσι και που φτάσαμε εδώ τώρα, στο πλαίσιο του πρότζεκτ που εξελίσσεται», ήταν τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς.

Για τη συνέχεια είπε: “Αφού φτάσαμε μέχρι εδώ θα ήμαστε ανταγωνιστικοί, θα αντιμετωπίσουμε τις κορυφαίες ομάδες της ηπείρου οπότε θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν ξεχνάμε βέβαια το ελληνικό πρωταθλημα είναι κορυφαίας προτεραιότητας για εμάς αυτό μας έφερε εδώ, έχουμε τρεις διοργανώσεις που θα είμαστε ανταγωνιστικοί”.