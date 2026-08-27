Αθλητικές μεταδόσεις με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, κλήρωση του Champions League, αλλά και τους Καραλή – Τεντόγλου στο Diamond League

Οι ρεβάνς, Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός, Μπραν – ΠΑΟΚ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ, η κλήρωση της League Phase του Champions League με τη συμμετοχή της ΑΕΚ, αλλά και οι “μάχες” των Καραλή και Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης, ξεχωρίζουν στο γεμάτο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (27.08.2026).

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας υπάρχει ακόμα το εξ αναβολής Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο για τη La Liga, αλλά και το Τσέλσι – Λούτον για το League Cup Αγγλίας.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Champions League, League Phase

20:00 OPEN TV Μπραν – ΠΑΟΚ UEFA Conference League

20:00 ΣΚΑΪ Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός UEFA Conference League

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21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Ζυρίχη

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ UEFA Europa League

21:30 COSMOTE SPORT 5 HD Θέλτα – Οσασούνα LaLiga

21:30 Action 24 Τσέλσι – Λούτον Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο LaLiga

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ