Ο Γκεντουζί προκάλεσε το απόλυτο χάος στο Λιόν – Φενέρμπαχτσε με χειρονομία στην εξέδρα, η επίθεση του οπαδού και το ξύλο στη φυσούνα

Σοκαριστικές εικόνες στο Λιόν – Μαρσέιγ για τα πλέι οφ του Champions League, με τον Ματέο Γκεντουζί να είναι προκλητικός προς τους οπαδούς των γηπεδούχων, γεγονός που προκάλεσε ένα απίστευτο περιστατικό.

Η Φενέρμπαχτσε πέρασε με 2-1 από την έδρα της Λιόν και εξασφάλισε μια θέση στη League Phase του Champiuons League. Όσα ακολούθησαν όμως, αναμένεται να επιφέρουν τιμωρίες. Ο πρώην παίκτης της Μαρσέιγ είχε ανοίξει beef με την εξέδρα από το ζέσταμα, απαντώντας στις αποδοκιμασίες με άσεμνες χειρονομίες.

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Μετά το τέλος του αγώνα πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους οπαδούς της Λιών με νέες χειρονομίες, με την ένταση να μεταφέρεται και μεταξύ των δύο ομάδων, τη στιγμή πουθ οπαδοί προσπαθούσαν να πλησιάσουν τον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν το κατάφεραν λόγω των σεκιούριτι αλλά και τον προστατευτικών που υπήρχαν.

Ο Γκεντουζί δεν σταμάτησε, αφού εμφανίστηκε να είναι και πάλι προκλητικός, χοροπηδώντας τη στηγμή που πήγαινε στα αποδυτήρια. Λίγο πριν τη φυσούνα και ενώ του πετούσαν κάποια αντικείμενα, ένας οπαδός του έκανε “ντου” με σκοπό να τον χτυπήσει.

Μέλος του σταφ των φιλοξενούμενων τον προστάτευσε, με τον οπαδό να στριμώχνεται από μέλη της Φενέρμπαχτσε και να δέχεται κάποιες “ψιλές”.

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Ακολούθησε γενικευμένη σύρραξη, αφού στο σημείο έτρεξαν αρκετοί παίκτες της Φενέρμπαχτσε, -οι οποίοι επιτέθηκαν στο συγκεκριμένο άτομο- με το σημείο να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, αφού έσπευσαν και μέλη της Λιόν.

Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, τα πράγματα ηρέμησαν μετά από λίγο, με ένα σκηνικό που αναμένεται να φέρει “καμπάνες” από πλευράς UEFA.