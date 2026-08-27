Η Νόα τρόλαρε την ΑΕΚ: «Είναι πιο εύκολο όταν δεν έχεις να αντιμετωπίσεις εμάς στον δρόμο σου»

Η ΑΕΚ νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία την Λέφσκι Σόφιας (4-0) μέσα στην Allwyn Arena και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League. Η Ένωση θα.. κουνήσει για 6η φορά στην ιστορία της το “σεντόνι”, πήρε τα συγχαρητήρια του ποδοσφαιρικού κόσμου για την αγωνιστική της εικόνα, αλλά σε αυτή τη στιγμή θριάμβου, η Νόα βρήκε την ευκαιρία να τρολάρει τους “κιτρινόμαυρους”.

Η Νόα είχε διάθεση για τρολάρισμα! Η ομάδα από την Αρμενία θυμήθηκε την πρόκρισή της επί της ΑΕΚ πριν δυο χρόνια και σχολίασε στα social media την πρόκριση της Ένωσης στο Champions League.

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“Συγχαρητήρια στους Έλληνες φίλους της ΑΕΚ για την πρόκριση στο Champions League. Eίναι ευκολότερο όταν δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις την Νόα στον δρόμο σου” πόσταραν οι Αρμένιοι.

Congratulations to our Greek Friends AEK Athens for qualifying to the Champions League.



It's easier when you don't have to face FC Noah along the way. — Noah Football (@Noah_Yerevan) August 26, 2026

Να αναφέρουμε ότι τη φετινή σεζόν η Νόα δεν θα αγωνιστεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από την Σιόν, στα προκριματικά του Conference League.