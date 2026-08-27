Κληρώνει για την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League – Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι

H AEK έζησε μία συγκλονιστική βραδιά στην Allwyn Arena, απέκλεισε την Λέφσκι Σόφιας με 4-0 και πήρε πανηγυρική πρόκριση στη League Phase του Champions League. Μια ημέρα μετά (27.08.2026, 19:00, Newsit.gr, COSMOTE SPORT 1 HD) η Ένωση θα μπει στην κλήρωση, για να μάθει τους αντιπάλους της, στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ θα τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση του Μονακό και θα πάρει από κάθε pot δύο ομάδες, έχοντας τέσσερα παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφεια και τέσσερα εκτός έδρας. στη League Phase του Champions League.

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Στο πρώτο γκρουπ βρίσκονται μεγαθήρια όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπάγερν Μονάχου, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι και η Μπαρτσελόνα, ενώ στο δεύτερο και το τρίτο γκρουπ υπάρχουν επίσης πολύ ισχυρές ομάδες.

Η League Phase αποτελείται από οκτώ αγωνιστικές, με τις δύο πρώτες να διεξάγονται τον Σεπτέμβριο και τις τελευταίες τον Ιανουάριο του 2027. Οι οκτώ πρώτοι της τελικής κατάταξης προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ οι θέσεις 9-24 οδηγούν στα playoffs.

Τα γκρουπ δυναμικότητας:

Pot 1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

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Ρεάλ (Ισπανία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Pot 2

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)

Μπέτις (Ισπανία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Pot 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Μπόντο Γκλιμτ

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)

Pot 4

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Στουτγάρδη (Γερμανία)

ΑΕΚ (Ελλάδα)

ΛΑΣΚ Λιντς

Κόμο (Ιταλία)

Λανς (Γαλλία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Βίκινγκ (Νορβηγία)

Υπενθυμίζεται πως οι οκτώ πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης στην League Phase προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16». Οι ομάδες στις θέσεις 9-24 παίζουν στα playoffs, ενώ οι ομάδες στις θέσεις 25-36 μένουν εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας.

Οι ημερομηνίες των αγωνιστικών της League Phase:

1η αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 13/14 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 20/21 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 3/4 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 24/25 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 8/9 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 19/20 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase

Διαφορά τερμάτων

Καλύτερη επίθεση

Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση

Νίκες

Εκτός έδρας νίκες

Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage

Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας

Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA