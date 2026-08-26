Ηλιόπουλος: «Έρχονται κι άλλοι θρίαμβοι, υπήρξε και πριμ»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, δίνοντας και πριμ στους παίκτες της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, τόνισε ότι είναι υπερήφανος γι’ αυτή την ομάδα, κάνοντας λόγο για μία ιστορική βραδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσα δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος

“Είναι μια ιστορική βραδιά, είναι μια υπέροχη ομάδα. Θα έλεγα η λέξη που ταιριάζει είναι περήφανος. Δεν είναι η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε, είναι εκείνη που οραματιζόμαστε. Η ΑΕΚ που οραματίστηκα από την πρώτη στιγμή.

Δεν μας κάνει μόνο υπερήφανους, αλλά μας κάνει να βλέπουμε πως έρχονται κι άλλοι θρίαμβοι, περισσότερα πράγματα. Είμαστε δεμένοι, όλοι για έναν.

Θα μπορούσαν να έχουν μπει κι άλλα γκολ, που δεν έχει σημασία, αλλά όλα έχουν σημασία γιατί η Ιστορία γράφει. Το ποδόσφαιρο πάει σε μια νέα διαδικασία. Η βία πάει σε μια νέα διαδικασία. Τα πράγματα έρχονται σε καλύτερες συνθήκες. Κάθε ημέρα που περνάει ξημερώνει και μια καλύτερη ημέρα. Όχι μόνο για την ΑΕΚ ή το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά για τους φιλάθλους μας. Θέλουμε να γυρίσουν πίσω οι οικογένειες, τα νέα παιδιά. Αφιερώνουμε τη νίκη σε όλη τη φίλαθλη Ελλάδα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι θέλουμε να προχωράμε μπροστά στην Ευρώπη. Όλες οι ελληνικές ομάδες να έχουν ευρωπαϊκούς θριάμβους.

Υπήρχε πριμ. Σήμερα οι παίκτες δεν πρέπει να παίζουν για το πριμ. Το καλομαθημένος και το κακομαθημένος είναι έννοιες κοντινές. Έπρεπε να γιορτάσουν τον θρίαμβό τους και την περηφάνια τους. Αλλά επειδή είθισται, υπήρχε και πριμ.

Έχουν πέσει πολλά χρήματα, έχουν έρθει πολλές αξιόλογες μεταγραφές. Ο κόσμος εκπλήσσεται γιατί έλεγαν ότι κάποιες μεταγραφές δεν έπιασαν τόσο πολύ. Κάθε ημέρα που περνάει βλέπουμε και διαφορετικά χαρίσματα σε παίκτες που πολλοί θεωρούσαν ότι κάποιες μεταγραφές δεν ήταν οι πιο σωστές. Αυτή η ομάδα έχει προοπτική.

Είναι η ομάδα που μπορεί να οραματίζεται η νεολαία για την καινούρια ημέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου”.