Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ για ΠΑΟΚ: «Ευλογία για έναν ποδοσφαιριστή να υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο από τον προπονητή»

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ μετακόμισε τον Ιανουάριο από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ και μίλησε για τη νέα του ομάδα σε συνέντευξή του στη Nova, πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ στη Super League.

Παρότι βρίσκεται μόλις λίγες ημέρες στον ΠΑΟΚ, ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ χαρακτήρισε “σπίτι” του την ομάδα και υπογράμμισε το ξεκάθαρο πλάνο που έχει για αυτόν ο νέος προπονητής του, Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι δηλώσεις του Γερεμέγιεφ

Για το πως αισθάνεται: «Νιώθω καλά. Η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση επίσης, οπότε όλα είναι καλά».

Για το αν προσαρμόστηκε: «Το πιστεύω ότι έχω προσαρμοστεί. Η ομάδα είναι φανταστική. Η σχέση των παικτών με τους προπονητές και γενικά όλα τα άτομα που περιβάλλουν τον σύλλογο είναι εξαιρετικά. Με υποδέχτηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πραγματικά νιώθω ότι βρίσκομαι σπίτι μου».

Για το αν αποτέλεσε για τον ίδιο έκπληξη η μετακίνηση του στον ΠΑΟΚ και τι τον έκανε να πει “ναι”: «Δε μπορώ να πω ότι ήταν έκπληξη για μένα. Έχω αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ήξεραν τις δυνατότητες μου. Ο προπονητής που έκανε πολύ ξεκάθαρο το τι θέλει από εμένα στο γήπεδο. Μου δίνεται μια φανταστική ευκαιρία μπροστά μου. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό. Θα βάλω τα δυνατά μου να αποδώσω όσο καλύτερα γίνεται».



Για τις απαιτήσεις που έχει η θέση του επιθετικού στον ΠΑΟΚ: «Είναι ευλογία για έναν ποδοσφαιριστή να υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο από τον προπονητή. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτό και πρέπει ως ποδοσφαιριστής να προσαρμοστείς. Έχω πάρει ήδη κάποια λεπτά, αγωνίστηκα, νομίζω έχει αποδώσει αυτό, έχω και μια ασίστ, η ομάδα παίζει καλά, οπότε νομίζω είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνω στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πρόκληση για μένα και μου αρέσουν οι προκλήσεις».



Για το ξεκίνημα του 2026 με τις τρεις νίκες σε κύπελλο και πρωτάθλημα: «Θεωρώ πως η ομάδα όταν πιάνει το μέγιστο της έντασης της στον αγωνιστικό χώρο, όταν οι παίκτες τρέχουν ο ένας για τον άλλον, όταν γίνονται όλα στο μάξιμουμ, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάποιον αντίπαλο. Αντίπαλος είναι μόνο ο εαυτός μας. Το επίπεδο των προπονήσεων είναι φανταστικό, η ένταση είναι πολύ υψηλή. Είναι μια συνεχής πρόκληση με τους ίδιους μας τους εαυτούς. Ένας ανταγωνισμός με τους ίδιους μας τους εαυτούς. Οπότε αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Να υπάρχει ένταση, αυτός ο ανταγωνισμός, να θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι και έτσι θα πετύχουμε τους στόχους μας».



Για το γεγονός πως στα ημιτελικά του Κυπέλλου θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του: «Είναι παιχνίδια τα οποία θα έρθουν στο μέλλον. Μέχρι τότε έχουμε σημαντικά παιχνίδια να δώσουμε και η συγκέντρωση μας είναι εκεί. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι παίκτης του ΠΑΟΚ, έχουμε έναν πολύ ξεκάθαρο στόχο, να φτάσουμε στον τελικό. Οκ, προφανώς και είναι ιδιαίτερη συνθήκη, αλλά θα το σκεφτώ όταν έρθει η ώρα».



Για τον ΟΦΗ: «Γνωρίζω πολύ καλά τον προπονητή τους. Τον Χρήστο Κόντη. Έχει αλλάξει, έχει βελτιώσει την ομάδα το τελευταίο διάστημα. Οι δικοί μας στόχοι είναι πολύ μεγάλοι οπότε πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα σε κάθε παιχνίδι. Να κερδίσουμε. Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».