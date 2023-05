Ο Αλεξέι Σβεντ τραυματίστηκε στο κεφάλι, από επίθεση που δέχτηκε από χούλιγκαν έξω από εστιατόριο της Μόσχας. Video από κλειστό κύκλωμα που εμφανίστηκε στα ΜΜΕ της Ρωσίας, δείχνει τη στιγμή του “ντου”.

Ο Αλεξέι Σβεντ δέχτηκε επίθεση από χούλιγκαν το βράδυ της Πρωτομαγιάς, έξω από εστιατόριο της Μόσχας. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΤΣΣΚΑ, πέντε άνδρες επιτέθηκαν στον Ρώσο γκαρντ και του προκάλεσαν βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο και να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

Στα ρωσικά ΜΜΕ έχει ήδη κυκλοφορήσει βίντεο από κλειστό κύκλωμα που κατέγραψε, έστω και από μακριά, τη στιγμή της επίθεσης.

As some Russian media have reported, there were 5 men attacking Shved. He’s got a closed craniocerebral injury. https://t.co/cVlUctGn8V pic.twitter.com/eTRJEAU8xG