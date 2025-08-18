Άλφα Ντιαλό για Παναθηναϊκό: «Ο νέος προπονητής ήθελε να φέρει τους δικούς του παίκτες»

Ο Άλφα Ντιαλό ήταν από τους πρωταγωνιστές της Μονακό στην πορεία μέχρι τον τελικό της Euroleague, αλλά πριν μερικά χρόνια είχε υπογράψει στον Παναθηναϊκό, χωρίς να φορέσει ποτέ τη φανέλα του.

Το καλοκαίρι του 2021, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλφα Ντιαλό, αλλά η αποχώρηση του Οντέτ Κάτας από τον πάγκο του και η άφιξη του Δημήτρη Πρίφτη, οδήγησε σε πρόωρο… διαζύγιο με τον Αμερικανό γκαρντ. Ο ίδιος αναφέρθηκε λοιπόν στο γεγονός, σε συνέντευξή του στο «Backdoor Podcast».

Ο παίκτης της Μονακό δήλωσε σχετικά τα εξής: «Τι πήγε στραβά; Δεν νομίζω ότι κάτι πήγε στραβά. Υπέγραψα, νομίζω, διετές συμβόλαιο (σ.σ. ήταν τριετές), αλλά ο προπονητής που με είχε επιλέξει, έφυγε από την ομάδα και ο νέος προπονητής που ήρθε ήθελε να φέρει τους δικούς του παίκτες και τους δικούς του ανθρώπους.

Νομίζω ότι ήθελαν να με δανείσουν ή κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρξε συμφωνία. Χωρίσαμε τελικά τους δρόμους μας και τότε όταν συνέβη αυτό, τηλεφώνησε η Μονακό και άρπαξα την ευκαιρία».