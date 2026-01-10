Αλγερία – Νιγηρία 0-2: Με πρωταγωνιστή τον Οσίμεν και ασίστ του Μπρούνο στα ημιτελικά του Copa Africa

Η Νιγηρία πήρε τη νίκη με 2-0 κόντρα στην Αλγερία και πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση στον ημιτελικό του Copa Africa, χάρη στην τρομερή εμφάνιση του Οσίμεν, που είχε γκολ και ασίστ. Τελική πάσα είχε και ο Μπρούνο του Ολυμπιακού.

Ο Μπρούνο έκανε σέντρα ακριβείας στον Οσίμεν που με κεφαλιά έκανε το 1-0 για τη Νιγηρία στο 47′ και άνοιξε το δρόμο για την πρόκριση στους «4» του Copa Africa.

Η Νιγηρία στο 57′ «καθάρισε» την πρόκριση με τον Άνταμς να παίρνει την πάσα του Οσίμεν και να κάνει το 2-0 στον προημιτελικό της διοργάνωσης. Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος και η παρέα του Οσίμεν θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο του Ελ Κααμπί στα ημιτελικά (14/01/26, 22:00).

Μπρούνο και Ελ Κααμπί από συμπαίκτες στον Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον με στόχο ένα εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.