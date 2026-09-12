Αλγκουαθίλ μετά την ήττα του Ολυμπιακού: «Καταλαβαίνω τι νιώθει ο κόσμος – Στόχος στο τέλος της χρονιάς να είναι περήφανος»

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον ΟΦΗ στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 4η αγωνιστική της Super League, στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον ερυθρόλευκο πάγκο, με τον κόσμο της ομάδας να εκφράσει την δυσαρέσκειά του, τόσο για την εικόνα των Πειραιωτών, όσο και για το αποτέλεσμα.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τόνισε πως είχε λιγοστό χρόνο στη διάθεσή του για το Ολυμπιακός – ΟΦΗ, όμως δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την ήττα. Ο Ισπανός προπονητής αναγνώρισε τις δυσκολίες και την απογοήτευση του κόσμου, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα διαθέτει το ρόστερ και την ποιότητα για να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα.

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«Καταρχήν δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Προσπαθήσαμε πολύ, στην αρχή δεν ήμασταν κακοί. Στην συνέχεια είχαμε πρόβλημα. Καταλαβαίνω απόλυτα τι νιώθει ο κόσμος, όταν βλέπει την ομάδα να μην μπορεί να κερδίσει στην έδρα της. Στον κόσμο δεν αρέσει ούτε η ισοπαλία, ούτε και μια οριακή νίκη με 1-0.

Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμία δικαιολογία. Ο χρόνος είναι όντως πάρα πολύ λίγος. Έχουμε σπουδαίο ρόστερ. Δεν θα ήταν αξιοπρεπές να ψάξει δικαιολογίες ο προπονητής μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Θα συνεχίσω να δουλεύω για να βελτιώσουμε πράγματα και στο τέλος της χρονιάς ο κόσμος του Ολυμπιακού να είναι υπερήφανος για την ομάδα», είπε αμέσως μετά το ματς.