Αθλητικά

Ολυμπιακός: Συνθήματα για Μεντιλίμπαρ στο «Καραϊσκάκης» μετά το γκολ του ΟΦΗ

Η ερυθρόλευκη εξέδρα αντέδρασε με την εξέλιξη του αγώνα του Ολυμπιακού
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο ΟΦΗ έκανε εξαιρετική εμφάνιση στην έδρα του Ολυμπιακού και έφυγε με τη νίκη (0-1), με τους φίλους του Ολυμπιακού να θυμούνται τον πρώην προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού εξέφρασαν με χαρακτηριστικό τρόπο τη δυσαρέσκειά τους για την εικόνα της ομάδας στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ!

Με το ματς να οδεύει προς το φινάλε του και τον Ορτέγκα να σώζει τον Ολυμπιακό από αυτογκόλ του Πιρόλα, οι φίλοι της ομάδας αντέδρασαν και φώναξαν το όνομα του Βάσκου πρώην τεχνικού των Πειραιωτών.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στις καθυστερήσεις του αγώνα, με τους οπαδούς των “ερυθρόλευκων” να αποθεώνουν και πάλι τον πρώην προπονητή της ομάδας.

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Αθλητικά
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